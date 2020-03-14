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19:02 (мск), источник: ТАСС

Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

ТАСС, 14 марта. Финский «Йокерит» отказался от участия во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Йокерит» оказался сильнее ярославского «Локомотива» в первом раунде плей-офф, победив в серии со счетом 4:2. Во втором раунде финский клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

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«Мы живем в непростое время, которое требует ответственных действий, — сказал генеральный менеджер “Йокерита” Яри Курри. — Здоровье людей и всей нации всегда находится в приоритете, поэтому “Йокерит” хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому решению. Оно было трудным, но необходимым».

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«Йокерит» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в Западной конференции. Финский клуб выходил в плей-офф во всех сезонах, в которых выступал в КХЛ (шесть раз), команда в третий раз дошла до второго раунда плей-офф.

По информации финского Национального института здравоохранения и социального развития, в стране зафиксированы 210 случаев заражения коронавирусом нового типа. Число зараженных коронавирусом в России достигло 59 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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