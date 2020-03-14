Финский «Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
ТАСС, 14 марта. Финский «Йокерит» отказался от участия во втором раунде
ТАСС, 14 марта. Финский «Йокерит» отказался от участия во втором раунде
«Йокерит» оказался сильнее ярославского «Локомотива» в первом раунде
«Мы живем в непростое время, которое требует ответственных действий, — сказал генеральный менеджер “Йокерита” Яри Курри. — Здоровье людей и всей нации всегда находится в приоритете, поэтому “Йокерит” хочет взять на себя ответственность в этом вопросе. Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому решению. Оно было трудным, но необходимым».
«Йокерит» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в Западной конференции. Финский клуб выходил в
По информации финского Национального института здравоохранения и социального развития, в стране зафиксированы 210 случаев заражения коронавирусом нового типа. Число зараженных коронавирусом в России достигло 59 человек.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.