Член совета IIHF: КХЛ должна остановить сезон из-за ситуации с коронавирусом

В субботу финский «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ. Во втором раунде клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

«Я считаю, что “Йокерит” принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан, — сказал Куммола. — Не понимаю, почему правительство России еще не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо».