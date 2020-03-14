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19:57 (мск), источник: ТАСС

Член совета IIHF: КХЛ должна остановить сезон из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) необходимо остановить в связи с ситуацией с коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола.

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В субботу финский «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ. Во втором раунде клуб должен был сыграть против СКА из Санкт-Петербурга. Первый матч был запланирован на 17 марта.

«Я считаю, что “Йокерит” принял абсолютно верное решение. КХЛ необходимо остановить сезон для безопасности граждан, — сказал Куммола. — Не понимаю, почему правительство России еще не приняло такие меры, нужно остановить все национальные чемпионаты. Сейчас здоровье людей важнее чего-либо».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В Финляндии — более 200 случаев.

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