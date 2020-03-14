КХЛ сделала заявление по ситуации в чемпионате, не упомянув отказ «Йокерита» от плей-офф

«В связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса КХЛ сообщает следующее. Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований. В то же время КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран — участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей. Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия. Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещённой на ресурсах лиги и клубов», — говорится в заявлении.