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21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ сделала заявление по ситуации в чемпионате, не упомянув отказ «Йокерита» от плей-офф

Континентальная хоккейная лига разместила заявление по поводу пандемии коронавируса на своём официальном сайте.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня от участия в плей-офф КХЛ официально отказался финский «Йокерит», но в заявлении лиги об этом ничего не сказано.

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«В связи со сложившейся в мире ситуацией из-за пандемии коронавируса КХЛ сообщает следующее. Пандемия коронавируса значительно повлияла на мировой спортивный календарь, заставив руководство многих стран, федераций и спортивных лиг отменить или сдвинуть сроки проведения крупнейших соревнований. В то же время КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран — участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей. Обстановка, связанная с распространением пандемии в мире, меняется с каждым часом. В связи с этим КХЛ разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами. Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия. Учитывая повышенный интерес к данной ситуации болельщиков, лига убедительно просит руководствоваться официальной информацией, размещённой на ресурсах лиги и клубов», — говорится в заявлении.

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