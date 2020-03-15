«Ситуация тяжелая». Хоккеисты «Барыса» — об обстановке в команде и Кубке Гагарина
Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив, что, по его информации, клуб из Казахстана не будет отказываться от участия в
Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив, что, по его информации, клуб из Казахстана не будет отказываться от участия в
«Разные слухи ходят. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с
Конечно, ситуация тяжелая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения в команде смешанные, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. Лично я пока в порядке.
Знаю, что «Йокерит» снялся с
Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать, это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам, — сказал Виделль.
Также ситуацию прокомментировал его одноклубник Виктор Сведберг: «У меня нет никакой информации по интересующему вас вопросу. Нам ничего не объявляли, и я не знаю, будем мы играть или нет. На вторник (17 марта) в расписании стоит матч с “Сибирью”. Мы сейчас находимся в
В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий. Федерация хоккея уже отменила все местные соревнования.
«Барыс», пробившийся в четвертьфинал