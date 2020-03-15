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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ситуация тяжелая». Хоккеисты «Барыса» — об обстановке в команде и Кубке Гагарина

Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив, что, по его информации, клуб из Казахстана не будет отказываться от участия в плей-офф Кубка Гагарина. Его слова приводит «Чемпионат».

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«Разные слухи ходят. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов Казахстана, так что, полагаю, будем играть. Сейчас сказали, что во вторник будем играть без зрителей на арене в Нур-Султане, но все может измениться. Я готов играть. Много всего происходит, на что не могу повлиять. Готовлюсь играть.

Конечно, ситуация тяжелая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения в команде смешанные, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. Лично я пока в порядке.

Знаю, что «Йокерит» снялся с плей-офф, а игроки этой команды не хотели играть. Я уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много зараженных, конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.

Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать, это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам, — сказал Виделль.

Также ситуацию прокомментировал его одноклубник Виктор Сведберг: «У меня нет никакой информации по интересующему вас вопросу. Нам ничего не объявляли, и я не знаю, будем мы играть или нет. На вторник (17 марта) в расписании стоит матч с “Сибирью”. Мы сейчас находимся в Нур-Султане, и это все, что могу сказать».

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий. Федерация хоккея уже отменила все местные соревнования.

«Барыс», пробившийся в четвертьфинал плей-офф КХЛ, должен принять 17 и 19 марта на арене в Нур-Султане новосибирскую «Сибирь».

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