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00:43 (мск), источник: Газета.Ру

Финский журналист назвал КХЛ самой глупой лигой в мире за продолжение сезона

Финский журналист Пекка Ялонен выразил недовольство Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за продолжение розыгрыша плей-офф.

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14 марта стало известно, что хельсинкский «Йокерит» был вынужден сняться с турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

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«Хоккейный сезон в Швеции завершен. SHL отменила оставшиеся матчи. Единственная (и глупая) топ-лига в мире, которая не прервала или не перенесла игры, — это КХЛ», — написал Ялонен в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.

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14 марта© Ньюстюб
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