Финский журналист назвал КХЛ самой глупой лигой в мире за продолжение сезона

14 марта стало известно, что хельсинкский «Йокерит» был вынужден сняться с турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

«Хоккейный сезон в Швеции завершен. SHL отменила оставшиеся матчи. Единственная (и глупая) топ-лига в мире, которая не прервала или не перенесла игры, — это КХЛ», — написал Ялонен в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.