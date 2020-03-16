Финский журналист назвал КХЛ самой глупой лигой в мире за продолжение сезона
Финский журналист Пекка Ялонен выразил недовольство Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за продолжение розыгрыша
Финский журналист Пекка Ялонен выразил недовольство Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) за продолжение розыгрыша
14 марта стало известно, что хельсинкский «Йокерит» был вынужден сняться с турнира
«Хоккейный сезон в Швеции завершен. SHL отменила оставшиеся матчи. Единственная (и глупая)
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.