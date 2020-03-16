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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барыс» проведет матчи плей-офф против «Сибири» у себя дома

По информации «СЭ», казахстанский «Барыс», несмотря на чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 15 марта, включающее в себя запрет на проведения спортивных мероприятий, ограничения на въезд и выезд с территории страны, проведет домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» у себя дома.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера утром клуб из Нур-Султана подал в КХЛ официальное письменное заверение органа государственной власти Казахстана, разрешающее и гарантирующее проведение серии матчей, а также беспрепятственный въезд и выезд команд «Сибири» и «Барыса» в республику и обратно.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость.

— затрудненное дыхание.

— высокая температура.

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле.

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

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Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;.

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;.

— Не трогать руками лицо;.

— Проветривать помещение;.

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.

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