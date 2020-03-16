«Барыс» проведет матчи плей-офф против «Сибири» у себя дома

Источник: РИА "Новости"

Вчера утром клуб из Нур-Султана подал в КХЛ официальное письменное заверение органа государственной власти Казахстана, разрешающее и гарантирующее проведение серии матчей, а также беспрепятственный въезд и выезд команд «Сибири» и «Барыса» в республику и обратно.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость.

— затрудненное дыхание.

— высокая температура.

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле.

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;.

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;.

— Не трогать руками лицо;.

— Проветривать помещение;.

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.