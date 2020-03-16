Соперник «Барыса» принял решение по матчам плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 16:30 “Сибирь” вылетает в Нур-Султан, где 17 и 19 марта проведет первые матчи ½ финала Конференции “Восток”! Друзья, читайте только официальные источники, пожалуйста. Официальные — это сайт КХЛ и сайт ХК “Сибирь”. Серия “Барыс” — “Сибирь” играется в обычном графике: то есть, “Барыс” проводит свои домашние матчи в Нур-Султане, а выездные в Новосибирске», — сообщается на странице «Сибири» во «ВКонтакте».

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Ранее стало известно, что «Барыс» проведет домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» у себя дома, несмотря на чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 15 марта, включающее в себя запрет на проведения спортивных мероприятий, ограничения на въезд и выезд с территории страны.

До этого КХЛ сделала официальное заявление в связи с коронавирусом, в котором говорится, что пока нет решения об отмене или приостановке соревнований. Вместе с тем с турнира снялся финский «Йокерит».