Соперник «Барыса» принял решение по матчам плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» подтвердила участие в полуфинальной серии
Новосибирская «Сибирь» подтвердила участие в полуфинальной серии
«Сегодня в 16:30 “Сибирь” вылетает в
Ранее стало известно, что «Барыс» проведет домашние матчи серии второго раунда
До этого КХЛ сделала официальное заявление в связи с коронавирусом, в котором говорится, что пока нет решения об отмене или приостановке соревнований. Вместе с тем с турнира снялся финский «Йокерит».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.