«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ
Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» откажется от участия в
Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» откажется от участия в
Хоккеистам «барсов» сообщили о решении утром на общекомандном собрании, теперь клуб должен согласовать это решение с лигой.
Но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина
17 марта должна была стартовать серия «Барыса» с «Сибирью». Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.