«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ

Но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина.



Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.



17 марта должна была стартовать серия «Барыса» с «Сибирью». Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.