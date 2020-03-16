Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17.03
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17.03
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
18.03
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
18.03
ЦСКА
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» откажется от участия в плей-офф КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», казахстанский «Барыс» откажется от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за коронавируса.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хоккеистам «барсов» сообщили о решении утром на общекомандном собрании, теперь клуб должен согласовать это решение с лигой.

Читайте также
«Барыс» проведет матчи плей-офф против «Сибири» у себя дома

Но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.

17 марта должна была стартовать серия «Барыса» с «Сибирью». Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые красивые девушки гонщиков Формулы-1!
Чемпионат России по футболу приостановят: что будет дальше
«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов», забив три гола за 8 минут
Игрок МЮ организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом
ЦСКА продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
Испанцы возмутились пробежкой Черышева по улицам (фото)
Карпин объяснил отсутствие Павла Мамаева в матче с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь