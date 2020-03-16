Виталий Давыдов: Обладателем Кубка Гагарина можно признать чемпиона «регулярки», но тогда обиднее всего будет «Ак Барсу»
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможной приостановке
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможной приостановке
— Мое мнение — надо приостановить
— Но эпидемия — это вряд ли дело нескольких недель…
— Тогда можно сократить следующий регулярный чемпионат и доиграть
— Не слишком ли сложный сценарий?
— Ну тогда можно и упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призеров. Тем самым не потеряем для истории сезон — и сохраним спортивный принцип.
— Тогда Кубок Гагарина сохранит у себя ЦСКА.
— Да, армейцы Москвы выиграли гладкий чемпионат. В наше время чемпионом тоже становился победитель такого турнира, ничего сомнительного здесь не вижу, это справедливо. Другое дело, что при этом сценарии обиднее всего будет «Ак Барсу».
Казань весь финиш чемпионата шла первой, но в последней игре турнира проиграла дома «Автомобилисту» и уступила первенство ЦСКА, — сказал Давыдов.
Напомним, 27 февраля ЦСКА стал пятикратным обладателем Кубка континента.
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Также добавим, что власти Казахстана ввели на территории своей страны режим чрезвычайного положения
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