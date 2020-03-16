«Барыс» снялся с Кубка Гагарина и не сыграет с «Сибирью» в плей-офф КХЛ
Казахстанский «Барыс» снялся с Кубка Гагарина и не сыграет с новосибирской «Сибирью» в
Казахстанский «Барыс» снялся с Кубка Гагарина и не сыграет с новосибирской «Сибирью» в
«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К. К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей
Согласно Указа президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.
2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.
Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020", — говорится в сообщении.