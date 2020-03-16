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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снялся с Кубка Гагарина и не сыграет с «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Казахстанский «Барыс» снялся с Кубка Гагарина и не сыграет с новосибирской «Сибирью» в плей-офф КХЛ. Об этом на своем официальном сайте сообщил сам «Барыс».

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К. К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.

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Согласно Указа президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.

Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020", — говорится в сообщении.

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