Президент «Барыса»: Клуб обсуждал идею проведения матчей плей-офф КХЛ в России

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что «Барыс» принял решение сняться с плей-офф с учетом указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о временных ограничениях на въезд и выезд из страны из-за угрозы коронавируса. Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый матч был запланирован в Нур-Султане 17 марта.

«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — сказал Иванищев.

«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением казахстанского клуба является выход во второй раунд Кубка Гагарина.