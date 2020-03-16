Президент «Барыса»: Клуб обсуждал идею проведения матчей плей-офф КХЛ в России
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» обсуждал возможность проведения домашних матчей второго раунда
МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» обсуждал возможность проведения домашних матчей второго раунда
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«Проведение домашних матчей
«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования, в Казахстане выявлено девять заразившихся.