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11:53 (мск), источник: ТАСС

Президент «Барыса»: Клуб обсуждал идею проведения матчей плей-офф КХЛ в России

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» обсуждал возможность проведения домашних матчей второго раунда плей-офф Кубка Гагарина в России, в том числе и в Новосибирске. Об этом ТАСС рассказал президент клуба из Нур-Султана Борис Иванищев.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что «Барыс» принял решение сняться с плей-офф с учетом указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о временных ограничениях на въезд и выезд из страны из-за угрозы коронавируса. Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». Первый матч был запланирован в Нур-Султане 17 марта.

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«Проведение домашних матчей плей-офф в России обсуждалось, в том числе и в Новосибирске. Но если мы выедем из Казахстана, обратно не заедем. У нас в составе иностранцы, въезд и выезд запрещен, хотя мы до последнего хотели играть у себя», — сказал Иванищев.

«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, команда лишь дважды не выходила в плей-офф (2015/16, 2017/18). Высшим достижением казахстанского клуба является выход во второй раунд Кубка Гагарина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования, в Казахстане выявлено девять заразившихся.

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