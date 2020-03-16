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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыспаев: Если бы коронавирус материализовался, с удовольствием вышел бы с ним на ринг

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал меры, введёные в Казахстане для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня стало известно, что «Барыс» отказывается от участия в плей-лфф.

«У меня всё супер. Конечно, у нас есть определённые ограничения, как и везде. Это касается массовых мероприятий, заведений, торговых центров, школ, университетов. Все дома, все домашние. Но никакой паники нет. Все живут сегодняшним днём, стараются побыть с родными.
Если бы коронавирус материализовался, я бы с удовольствием вышел с ним на ринг. Я бы указал ему на его место, он бы так сильно не возбудился и не донимал людей. Жаль, что он нематериален», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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