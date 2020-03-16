Генменеджер «Сибири»: Рано говорить о выходе в полуфинал плей-офф КХЛ

«Барыс» в понедельник объявил об отказе от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина в связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса.

Первые матчи серии ¼ финала между «Барысом» и «Сибирью» должны были пройти 17 и 19 марта в Нур-Султане, ответные — 21 и 23 марта в Новосибирске.

«Не стоит нас поздравлять (с выходом в финал Восточной конференции), — сказал в телефонном разговоре Фастовский. — Мы уверены, что ничего не изменилось и все будет продолжаться в этом же формате. Вся информация будет исходить из Континентальной хоккейной лиги. Я надеюсь, что информация поступит в ближайшее время».