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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Генменеджер «Сибири»: Рано говорить о выходе в полуфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Говорить о выходе «Сибири» в финал Восточной конференции КХЛ из-за снятия казахстанского «Барыса» пока преждевременно, официальное решение примет руководство лиги, заявил РИА Новости генеральный менеджер новосибирского клуба Кирилл Фастовский.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» в понедельник объявил об отказе от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина в связи с чрезвычайным положением в стране из-за коронавируса.

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Первые матчи серии ¼ финала между «Барысом» и «Сибирью» должны были пройти 17 и 19 марта в Нур-Султане, ответные — 21 и 23 марта в Новосибирске.

«Не стоит нас поздравлять (с выходом в финал Восточной конференции), — сказал в телефонном разговоре Фастовский. — Мы уверены, что ничего не изменилось и все будет продолжаться в этом же формате. Вся информация будет исходить из Континентальной хоккейной лиги. Я надеюсь, что информация поступит в ближайшее время».

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