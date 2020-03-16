Тренер ЦСКА Никитин назвал матчи КХЛ без зрителей свадьбой без невесты
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что проведение матчей
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин считает, что проведение матчей
12 марта столичные «Спартак» и «Динамо» провели шестой матч первого раунда
«Мы на эту тему уже переговорили с ребятами, остаемся профессионалами, работаем, остальное уже решение лиги. Я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Я смотрел матч “Спартака” с “Динамо”, по движению создавалось немножко странное ощущение», — отметил Никитин.
В серии первого раунда в ворота «Спартака» тройка капитана «Динамо» Вадима Шипачева забросила 12 шайб. «У нас будущий соперник “Динамо”, у нас все в штатном режиме, мы работаем по плану А, другого у нас пока нет. Мы готовимся, у нас есть ребята, которые смогут сдержать звено Шипачева. Мы будем накладывать звенья», — сказал Никитин.
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