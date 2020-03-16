Тренер ЦСКА Никитин назвал матчи КХЛ без зрителей свадьбой без невесты

Источник: РИА "Новости"

12 марта столичные «Спартак» и «Динамо» провели шестой матч первого раунда плей-офф без зрителей по решению лиги из-за ситуации с коронавирусом. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

«Мы на эту тему уже переговорили с ребятами, остаемся профессионалами, работаем, остальное уже решение лиги. Я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Я смотрел матч “Спартака” с “Динамо”, по движению создавалось немножко странное ощущение», — отметил Никитин.

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В серии первого раунда в ворота «Спартака» тройка капитана «Динамо» Вадима Шипачева забросила 12 шайб. «У нас будущий соперник “Динамо”, у нас все в штатном режиме, мы работаем по плану А, другого у нас пока нет. Мы готовимся, у нас есть ребята, которые смогут сдержать звено Шипачева. Мы будем накладывать звенья», — сказал Никитин.

По ходу плей-офф сезона-2017/18 хоккеисты ЦСКА заболели свинкой и проиграли казанскому «Ак Барсу» в финале Кубка Гагарина. «Тогда была проблема нашей команды. Сейчас это мировая проблема, поэтому сравнивать нельзя», — заключил Никитин.

Серия второго раунда плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо» начнется 18 марта.