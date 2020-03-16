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14:09 (мск), источник: ТАСС

ХК «Динамо» не имеет в составе хоккеистов с подозрением на коронавирус

НОВОГОРСК /Московская область/, 16 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» не имеет в своем составе игроков и сотрудников, у которых есть подозрение на коронавирус. Об этом журналистам после открытой тренировки сообщил старший врач «Динамо» по спортивной медицине Валерий Конов.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» и ЦСКА должны встретиться во втором раунде Кубка Гагарина. Ранее о снятии с турнира из-за угрозы коронавируса объявили казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит».

«Тесты у нас принимают специальная лаборатория, но тут берут только тех, у кого есть подозрения на коронавирус. У нас проблем с этим не было, — сказал Конов. — Приезжала инфекционная бригада, взяли у всех анализы, ничего не нашли».

Конов рассказал о профилактических мерах, принимаемых в клубе по рекомендации Континентальной хоккейной лиги против заболевания коронавирусом.

«Каждый день измеряем температуру, у всех индивидуальные бутылки, посуда во время тренировок и в зале. Перестали здороваться за руки, контакт минимальный, просили поменьше посещать массовые мероприятия. Закупили дезинфицирующие средства, которые есть в раздевалках, столовой. Если у кого-то будут подозрения, то вся команда уйдет на карантин», — сообщил он.

Первый матч серии до четырех побед запланирован на 18 марта на «ЦСКА-Арене».

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