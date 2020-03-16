ХК «Динамо» не имеет в составе хоккеистов с подозрением на коронавирус

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» и ЦСКА должны встретиться во втором раунде Кубка Гагарина. Ранее о снятии с турнира из-за угрозы коронавируса объявили казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит».

«Тесты у нас принимают специальная лаборатория, но тут берут только тех, у кого есть подозрения на коронавирус. У нас проблем с этим не было, — сказал Конов. — Приезжала инфекционная бригада, взяли у всех анализы, ничего не нашли».

Конов рассказал о профилактических мерах, принимаемых в клубе по рекомендации Континентальной хоккейной лиги против заболевания коронавирусом.

«Каждый день измеряем температуру, у всех индивидуальные бутылки, посуда во время тренировок и в зале. Перестали здороваться за руки, контакт минимальный, просили поменьше посещать массовые мероприятия. Закупили дезинфицирующие средства, которые есть в раздевалках, столовой. Если у кого-то будут подозрения, то вся команда уйдет на карантин», — сообщил он.