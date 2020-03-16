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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Барыса» обратился к фанатам после снятия клуба с плей-офф КХЛ

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал снятие клуба с плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за пандемии коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил сегодня, 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».

«Жаль так завершать сезон, но в некоторых случаях безопасность должна быть на первом месте. Спасибо фанатам “Барыса” за великолепную поддержку, на самом деле — лучшие фанаты в лиге! Будьте здоровыми и увидимся в следующем сезоне», — написал Сведберг.

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Отметим, что в Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.

До «Барыса» с плей-офф снялся финский «Йокерит». При этом КХЛ пока не объявила о переносе матчей.

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