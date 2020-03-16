Защитник «Барыса» обратился к фанатам после снятия клуба с плей-офф КХЛ
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал снятие клуба с
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал снятие клуба с
О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил сегодня, 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».
«Жаль так завершать сезон, но в некоторых случаях безопасность должна быть на первом месте. Спасибо фанатам “Барыса” за великолепную поддержку, на самом деле — лучшие фанаты в лиге! Будьте здоровыми и увидимся в следующем сезоне», — написал Сведберг.
Отметим, что в Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.
До «Барыса» с