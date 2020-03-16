Президент «Барыса» прокомментировал снятие клуба с плей-офф КХЛ
Президент ХК «Барыс» Борис Иванищев прокомментировал снятие команды с
Президент ХК «Барыс» Борис Иванищев прокомментировал снятие команды с
«Уважаемые болельщики хоккейного клуба “Барыс”, к сожалению, для всех нас сезон завершается совсем не так, как мы надеялись. По независящим от клуба причинам “Барыс” вынужден завершить выступление в
Отметим, что «Барыса» с
В Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.