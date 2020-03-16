Президент «Барыса» прокомментировал снятие клуба с плей-офф КХЛ

«Уважаемые болельщики хоккейного клуба “Барыс”, к сожалению, для всех нас сезон завершается совсем не так, как мы надеялись. По независящим от клуба причинам “Барыс” вынужден завершить выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В дело вмешалась пандемия коронавируса, и мы все должны в первую очередь позаботиться о здоровье, своем и своих близких. Это был невероятно успешный и запоминающийся для “Барыса” сезон: впервые в истории команда заняла общее четвёртое место в таблице Лиги, второй сезон подряд вышла в полуфинал плей-офф Восточной Конференции, а клуб отпраздновал 20-летний юбилей. От лица нашей организации, сотрудников, хоккеистов, тренерского штаба ХК “Барыс” благодарю вас за фантастическую поддержку, которую мы получали на протяжении всего года! Мы одна семья! До встречи в новом сезоне!» — цитирует Иванищева официальный сайт клуба.