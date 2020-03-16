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18:43 (мск), источник: ТАСС

Быков заявил, что КХЛ следует аннулировать результаты плей-офф и не вручать Кубок Гагарина

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России, а также ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вячеслав Быков считает, что лиге следует аннулировать результаты плей-офф и не вручать Кубок Гагарина ни одной из команд. Такое мнение Быков высказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования из распространения коронавируса. Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Второй раунд Кубка Гагарина должен был начаться во вторник.

«Безусловно, я считаю, что плей-офф необходимо было остановить. Но это мое личное мнение, я не собираюсь его никому навязывать. Здесь здоровье игроков и всех остальных членов коллектива превыше всего», — отметил Быков.

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«Считаю, что необходимо аннулировать результаты плей-офф. ЦСКА — победитель регулярного чемпионата, но регулярный чемпионат и плей-офф — две совершенно разные вещи. Отдать Кубок Гагарина ЦСКА — неправильно. Я считаю, что необходимо завершить сезон и Кубок Гагарина никому не вручать», — добавил собеседник агентства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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