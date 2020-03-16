«Барыс» мог выиграть Кубок Гагарина?
Казахстанский клуб «Барыс» вошел в восьмерку сильнейших клубов Кубка Гагарина, но сегодня, 16 марта, отказался от продолжения борьбы в
Казахстанский клуб «Барыс» вошел в восьмерку сильнейших клубов Кубка Гагарина, но сегодня, 16 марта, отказался от продолжения борьбы в
Полуфинальная серия Восточной конференции КХЛ между «Барысом» с «Сибирью» из Новосибирска должна была стартовать завтра, 17 марта, но казахстанская команда взяла самоотвод. И даже с учетом досрочного схода с дистанции, «Барыс» провел добротный сезон, по итогам которого мог занять наивысшую позицию.
1. Состав и тренер
Андрей Скабелка «высадил» по ходу регулярного чемпионата «пассажиров», и нашел им отличную альтернативу. Атте Охтамаа и Линус Виделль стали лидерами клуба, а новички из межсезонья — настоящей ударной силой. Заиграла и стратегия тренера — «Барыс» стал опасен для практически любого соперника.
2. Лидер в воротах
Сумел найти себя в новом турнире канадский голкипер Эдди Паскуале. Он не только стал первым номером в команде, но и вошел в ТОП-5 по показателям в
3. Игра в неравных составах
«Барыс» не так часто играл в большинстве, но сумел добиться результата — 25 процентов (три гола в 12 попытках). Столько же забили «Автомобилист» с «Локомотивом», но шансов они получали больше — 15 и 26, соответственно. Первое место занимает СКА — 50 процентов (девять голов в 18 попытках).
В пятерку сильнейших «Барыс» попал по нейтрализации большинства (один гол в 14 розыгрышах), поделив с результатом 92,9 процента третье место с ЦСКА и «Нефтехимиком». Лидерами стали «Ак Барс» (100 процентов) и СКА (93,3).
4. У четверки «Востока» — шансы равны?
«Барыс» вместе с «Сибирью», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» квалифицировался в квартет сильнейших в конференции и, обыграв новосибирцев, стал бы фаворитом в финале. Почему? В серии с «Металлургом» проявили себя казахстанцы, а в полуфинале и в финале результат могли дать легионеры.
5. Кубок Гагарина был бы наш?
Выход в финал Скабелки с подопечными придал бы им новый импульс, ведь многие из них никогда не доходили до такой стадии большого турнира, и были бы очень голодны. Характер и мотивация от главного тренера вместе с стойкостью хоккеистов могли бы дать результат — победу в главном финале состязания.
Напомним, ранее казахстанский клуб «Барыс» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина, став второй командой после финского «Йокерита», которая официально досрочно завершила сезон
Новосибирский клуб «Сибирь», с которым «Барыс» должен встретиться в следующем круге
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