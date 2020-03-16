«Барыс» мог выиграть Кубок Гагарина?

Полуфинальная серия Восточной конференции КХЛ между «Барысом» с «Сибирью» из Новосибирска должна была стартовать завтра, 17 марта, но казахстанская команда взяла самоотвод. И даже с учетом досрочного схода с дистанции, «Барыс» провел добротный сезон, по итогам которого мог занять наивысшую позицию.

1. Состав и тренер

Андрей Скабелка «высадил» по ходу регулярного чемпионата «пассажиров», и нашел им отличную альтернативу. Атте Охтамаа и Линус Виделль стали лидерами клуба, а новички из межсезонья — настоящей ударной силой. Заиграла и стратегия тренера — «Барыс» стал опасен для практически любого соперника.

2. Лидер в воротах

Сумел найти себя в новом турнире канадский голкипер Эдди Паскуале. Он не только стал первым номером в команде, но и вошел в ТОП-5 по показателям в плей-офф. На счету Эдди два «сухих» матча в дебютном Кубке Гагарина. 29-летний вратарь станет усилением для сборной Казахстана.

3. Игра в неравных составах

«Барыс» не так часто играл в большинстве, но сумел добиться результата — 25 процентов (три гола в 12 попытках). Столько же забили «Автомобилист» с «Локомотивом», но шансов они получали больше — 15 и 26, соответственно. Первое место занимает СКА — 50 процентов (девять голов в 18 попытках).

В пятерку сильнейших «Барыс» попал по нейтрализации большинства (один гол в 14 розыгрышах), поделив с результатом 92,9 процента третье место с ЦСКА и «Нефтехимиком». Лидерами стали «Ак Барс» (100 процентов) и СКА (93,3).

4. У четверки «Востока» — шансы равны?

«Барыс» вместе с «Сибирью», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» квалифицировался в квартет сильнейших в конференции и, обыграв новосибирцев, стал бы фаворитом в финале. Почему? В серии с «Металлургом» проявили себя казахстанцы, а в полуфинале и в финале результат могли дать легионеры. Во-всяком случае, в «регулярке» эта схема работала.

5. Кубок Гагарина был бы наш?

Выход в финал Скабелки с подопечными придал бы им новый импульс, ведь многие из них никогда не доходили до такой стадии большого турнира, и были бы очень голодны. Характер и мотивация от главного тренера вместе с стойкостью хоккеистов могли бы дать результат — победу в главном финале состязания.

Напомним, ранее казахстанский клуб «Барыс» отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина, став второй командой после финского «Йокерита», которая официально досрочно завершила сезон из-за опасности эпидемии коронавиурса.

Новосибирский клуб «Сибирь», с которым «Барыс» должен встретиться в следующем круге плей-офф, подтвердил свое участие в Кубке Гагарина и даже анонсировал приезд в Казахстан. Позже россияне отреагировали на отказ казахстанцев.