Рыспаев: У «Барыса» в этом году сильная команда. Хотели побороться за Кубок Гагарина
Защитник системы «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал снятие клуба с розыгрыша
Защитник системы «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал снятие клуба с розыгрыша
О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил сегодня, 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».
По словам Рыспаева, в этом году «Барыс» хотел побороться за Кубок Гагарина. Сам защитник не играл за главную команду в этом сезоне, выступая за
«У «Барыса» в этом году очень сильная команда. На нее все возлагали надежды, хотели как можно выше и дальше пройти, побороться за Кубок Гагарина. Повторюсь, всё было классно. Но видите, как все получилось, такое вот непредвиденное обстоятельство. Все мы будем надеяться, что эта ситуация поскорее пройдет. В ней же оказался весь мир, не только «Барыс», — отметил Рыспаев.
Отметим, что до «Барыса» с
В Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.