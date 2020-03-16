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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Рыспаев: У «Барыса» в этом году сильная команда. Хотели побороться за Кубок Гагарина

Защитник системы «Барыса» Дамир Рыспаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал снятие клуба с розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с коронавирусом.

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О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил сегодня, 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с «Сибирью».

По словам Рыспаева, в этом году «Барыс» хотел побороться за Кубок Гагарина. Сам защитник не играл за главную команду в этом сезоне, выступая за фарм-клуб «Номад» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«У «Барыса» в этом году очень сильная команда. На нее все возлагали надежды, хотели как можно выше и дальше пройти, побороться за Кубок Гагарина. Повторюсь, всё было классно. Но видите, как все получилось, такое вот непредвиденное обстоятельство. Все мы будем надеяться, что эта ситуация поскорее пройдет. В ней же оказался весь мир, не только «Барыс», — отметил Рыспаев.

Отметим, что до «Барыса» с плей-офф снялся финский «Йокерит». При этом КХЛ пока не объявила о переносе матчей.

В Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.

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