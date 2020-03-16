КХЛ стала третьей по посещаемости хоккейной лигой в Европе в сезоне-2019/20

Источник: Reuters

Подсчет средней посещаемости был проведен среди лучших 11 европейских лиг в связи с приостановкой многих чемпионатов на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. На данный момент КХЛ не объявила о приостановке первенства. В исследовании не учитывались игры, которые из-за коронавируса проводились при пустых трибунах.

Второй год подряд лидером по средней посещаемости стала Швейцарская национальная лига, средняя посещаемость которой составляет 7074 человек. Впервые в истории средняя посещаемость в одной из лиг превысила семь тысяч человек. Второе место занял чемпионат Германии (6523), на третьей строчке расположилась КХЛ, которую в среднем посещают 6486 человек. В прошлом сезоне КХЛ занимала второе место, при этом средняя посещаемость была ниже (6397).

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Самым посещаемым клубом Европы стал швейцарский «Берн», на матчи которого в среднем ходило 16237 человек. Второе место по этому показателю занял петербургский СКА (13594), третье — «Кёльнер Хайе» из Германии (13333). Посещаемость минского «Динамо» впервые составила более 10 тыс. человек — 10666 зрителей, команда стала шестой в списке. «Спартак» (8913) опередил также выступающий на «ЦСКА-Арене» ЦСКА (8092): красно-белые заняли 10-е место, армейцы — 14-е.