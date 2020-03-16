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20:48 (мск), источник: ТАСС

КХЛ стала третьей по посещаемости хоккейной лигой в Европе в сезоне-2019/20

ТАСС, 16 марта. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стала третьей по средней посещаемости в Европе в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: Reuters

Подсчет средней посещаемости был проведен среди лучших 11 европейских лиг в связи с приостановкой многих чемпионатов на фоне ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции. На данный момент КХЛ не объявила о приостановке первенства. В исследовании не учитывались игры, которые из-за коронавируса проводились при пустых трибунах.

Второй год подряд лидером по средней посещаемости стала Швейцарская национальная лига, средняя посещаемость которой составляет 7074 человек. Впервые в истории средняя посещаемость в одной из лиг превысила семь тысяч человек. Второе место занял чемпионат Германии (6523), на третьей строчке расположилась КХЛ, которую в среднем посещают 6486 человек. В прошлом сезоне КХЛ занимала второе место, при этом средняя посещаемость была ниже (6397).

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Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам

Самым посещаемым клубом Европы стал швейцарский «Берн», на матчи которого в среднем ходило 16237 человек. Второе место по этому показателю занял петербургский СКА (13594), третье — «Кёльнер Хайе» из Германии (13333). Посещаемость минского «Динамо» впервые составила более 10 тыс. человек — 10666 зрителей, команда стала шестой в списке. «Спартак» (8913) опередил также выступающий на «ЦСКА-Арене» ЦСКА (8092): красно-белые заняли 10-е место, армейцы — 14-е.

Россия имеет наибольшее количество представителей в списке 100 лучших по посещаемости команд Европы — 20. На втором месте по этому показателю расположились Германия и Швеция (15), четвертое место заняла Чехия (14).

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17 октября 2019© Ньюстюб
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