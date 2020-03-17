КХЛ наконец остановила плей-офф. Пока — на одну неделю

КХЛ наконец определилась с тем, как жить дальше и приостановила плей-офф. Чаще всего в такой ситуации принято давать оценку решению и подчеркивать, что голос разума победил. Кажется, теперь совсем не тот случай. У лиги и клубов после отказа «Йокерита» и «Барыса» от дальнейшего участия в Кубке Гагарина не оставалось иного выбора. Повальное прекращение, приостановка и отказ от проведения хоккейных турниров по всему миру на позиции КХЛ совершенно не отразились. Более того, внутри лиги присутствовало твердое мнение, что сезон необходимо доиграть любой ценой. Из-за этого складывалось необъяснимое ощущение: часть функционеров живет в собственном измерении, где на обычных зрителей всем глубоко наплевать — касается это отсутствия возможности следить за играми вживую или потенциальной угрозы здоровью.
Только в день, когда на территории Москвы был введен запрет на проведение спортивно-массовых мероприятий, КХЛ разродилась давно напрашивавшимся ходом. На неделю турнир приостановят. Что будет потом — пока непонятно.
Как бы ситуация ни развивалась дальше, то даже с учетом форс-мажорных обстоятельств обладателя титула сложно будет считать полноценным. Понятно, что положение дел, при котором ЦСКА и «Динамо» предстояло бы рубиться до крови в дерби, а их соперник по финалу Западной конференции СКА продолжал тренировки, изначально казалось несправедливым по отношению к московским командам.
То же самое можно сказать и про участников «Зеленого дерби». Там пленных, как правило, не берут. Тогда как «Сибирь» спокойно поджидала своего соперника. Идеальную схему дальнейшего проведения Кубка Гагарина, устраивающую всех, в сложившейся ситуации придумать, наверное, невозможно. Недовольные все равно будут. Почему нельзя было последовать позиции остальных европейских лиг, мы пока так и не услышали.
В данной связи несколько грустно, что новый президент лиги Алексей Морозов пока не показал себя в кризисных условиях самостоятельной фигурой. Понятно, что любой бы на его месте озирался бы на самый верх. Тут не поспоришь. Но согласовывать даже малейший шаг, тянуть время и забывать, какими полномочиями наделен — это сильно разочаровало. «Йокерит» объявил о своем демарше еще в субботу. Оперативной реакции от КХЛ на этот шаг пришлось ждать два дня. Отступать дальше было уже некуда.