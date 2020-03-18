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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красно-белые ангелы: неотразимые девушки группы поддержки «Спартака»

Московский «Спартак» завершил выступление на первой стадии плей-офф КХЛ уступив в шести матчах столичному «Динамо». На протяжении всего сезона за «красно-белых» активно переживали красавицы из группы поддержки Spartak Angels.

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К сожалению для болельщиков команды Олега Знарка, этой поддержки немного не хватило, чтобы перевести серию в седьмой матч.

Группа поддержки хоккейного «Спартака» была создана в августе 2015 года, перед стартом восьмого сезона Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне команда заняла пятое место в Западной конференции, набрав в 62 матчах 77 очков. Это позволило «гладиаторам» третий сезон подряд побороться за Кубок Гагарина, правда, всякий раз «Спартак» вылетал в 1/8 финала.

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