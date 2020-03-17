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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Все впереди!». Хоккеисты «Барыса» обратились к болельщикам после выхода из плей-офф КХЛ

Хоккеисты «Барыса» после досрочного завершения сезона из-за угрозы распространения коронавируса выступили с обращениями, в том числе и к болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил накануне 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». На данный момент КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша плей-офф на одну неделю.

После снятия казахстанской команды президент «Барыса» Борис Иванищев отметил: «По независящим от клуба причинам “Барыс” вынужден завершить выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В дело вмешалась пандемия коронавируса, и мы все должны в первую очередь позаботиться о здоровье, своем и своих близких».

При этом Иванищев назвал сезон для «Барыса» невероятно успешным и запоминающимся.

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Никита Михайлис поблагодарил команду за отличный сезон и назвал болельщиков лучшими:

«Спасибо “Барыс” за отличный сезон, все впереди. И огромная благодарность нашим болельщикам. Вы лучшие! Всем здоровья», — написал Михайлис в своем Instagram.

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Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг остался разочарованным, что приходится так завершить сезон, но при этом также назвал болельщиков лучшими в Лиге.

«Жаль так завершать сезон, но в некоторых случаях безопасность должна быть на первом месте. Спасибо фанатам “Барыса” за великолепную поддержку, на самом деле — лучшие фанаты в лиге! Будьте здоровыми и увидимся в следующем сезоне», — написал Сведберг.

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Также о досрочном завершении сезона высказались и другие игроки «Барыса».

Защитник Никита Клещенко:

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Нападающий Дмитрий Шевченко:

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Канадский защитник Джесси Блэкер:

«Спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Это очень неудачное его завершение. Но здоровье и безопасность должны стоять на первом месте. Спасибо всей организации хоккейного клуба «Барыс», — написал он.

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Нападающий Алихан Асетов:

«Спасибо всем болельщикам за поддержку! Обидно, что так рано заканчиваем сезон, спасибо всем, кто верил в нас! Берегите себя!», — написал хоккеист в своем Instagram.

Напомним, «Барыс» в предстоящее межсезонье может лишиться ряда игроков. 30 апреля контракты заканчиваются у 11-ти хоккеистов, в числе которых оба вратаря — Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон. Кроме того, истекает срок соглашения и с главным тренером — белорусским специалистом Андреем Скабелкой.

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