«Все впереди!». Хоккеисты «Барыса» обратились к болельщикам после выхода из плей-офф КХЛ
Хоккеисты «Барыса» после досрочного завершения сезона
Хоккеисты «Барыса» после досрочного завершения сезона
О невозможности продолжить сезон «Барыс» объявил накануне 16 марта. В полуфинале «Востока» казахстанский клуб должен был сыграть с новосибирской «Сибирью». На данный момент КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша
После снятия казахстанской команды президент «Барыса» Борис Иванищев отметил: «По независящим от клуба причинам “Барыс” вынужден завершить выступление в
При этом Иванищев назвал сезон для «Барыса» невероятно успешным и запоминающимся.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Никита Михайлис поблагодарил команду за отличный сезон и назвал болельщиков лучшими:
«Спасибо “Барыс” за отличный сезон, все впереди. И огромная благодарность нашим болельщикам. Вы лучшие! Всем здоровья», — написал Михайлис в своем Instagram.
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг остался разочарованным, что приходится так завершить сезон, но при этом также назвал болельщиков лучшими в Лиге.
«Жаль так завершать сезон, но в некоторых случаях безопасность должна быть на первом месте. Спасибо фанатам “Барыса” за великолепную поддержку, на самом деле — лучшие фанаты в лиге! Будьте здоровыми и увидимся в следующем сезоне», — написал Сведберг.
Также о досрочном завершении сезона высказались и другие игроки «Барыса».
Защитник Никита Клещенко:
Нападающий Дмитрий Шевченко:
Канадский защитник Джесси Блэкер:
«Спасибо болельщикам за поддержку в этом сезоне. Это очень неудачное его завершение. Но здоровье и безопасность должны стоять на первом месте. Спасибо всей организации хоккейного клуба «Барыс», — написал он.
Нападающий Алихан Асетов:
«Спасибо всем болельщикам за поддержку! Обидно, что так рано заканчиваем сезон, спасибо всем, кто верил в нас! Берегите себя!», — написал хоккеист в своем Instagram.
Напомним, «Барыс» в предстоящее межсезонье может лишиться ряда игроков. 30 апреля контракты заканчиваются у 11-ти хоккеистов, в числе которых оба вратаря — Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон. Кроме того, истекает срок соглашения и с главным тренером — белорусским специалистом Андреем Скабелкой.