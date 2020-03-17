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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

В «Барысе» сделали заявление о будущем Скабелки и еще 11 хоккеистов

ХК «Барыс» прокомментировал окончание контракта с белорусским специалистом Андреем Скабелкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло сегодня, 17 марта, на специальной пресс-конференции в Нур-Султане, приуроченной к окончанию сезона. На ней присутствовал сам тренер, а также президент клуба Борис Иванишев.

Предыдущее соглашение с казахстанским клубом у Скабелки действовало до 30 апреля.

«Мы начали только обсуждать это после окончания плей-офф. Только начали вызванивать агентов. Раньше это было невозможно. Это касается и игроков, и главного тренера, только начали переговоры», — сказал Иванищев.

«У нас пол команды на контрактах. Но с теми игроками, с кем хотим заключить, позже будет известно. Хорошая команда, будем стараться сохранить ее», — добавил он.

Напомним, «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где должен был сыграть против «Сибири», но был вынужден отказаться от продолжения борьбы.

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