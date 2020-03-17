В «Барысе» сделали заявление о будущем Скабелки и еще 11 хоккеистов
ХК «Барыс» прокомментировал окончание контракта с белорусским специалистом Андреем Скабелкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» прокомментировал окончание контракта с белорусским специалистом Андреем Скабелкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло сегодня, 17 марта, на специальной
Предыдущее соглашение с казахстанским клубом у Скабелки действовало до 30 апреля.
«Мы начали только обсуждать это после окончания
«У нас пол команды на контрактах. Но с теми игроками, с кем хотим заключить, позже будет известно. Хорошая команда, будем стараться сохранить ее», — добавил он.
Напомним, «Барыс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где должен был сыграть против «Сибири», но был вынужден отказаться от продолжения борьбы.