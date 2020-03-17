Стали известны лучшие игроки первого раунда плей-офф КХЛ

Сятери провел пять матчей в 1/8 финала Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста» (счет в серии — 4−1), два из них отыграв «на ноль». Финский вратарь отразил 96,11% бросков (в общей сложности — 180, в среднем — 36,0 за игру) при коэффициенте надежности 1,45. Безголевой отрезок Сятери составил 142 минуты 25 секунд.

Лучшим защитником стал Ларсен, который одержал вместе с «Салаватом» четыре победы из шести игр серии против омского «Авангарда», забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Общий показатель полезности датчанина составил «+5». Его партнер по команде Умарк в серии с «Авангардом» набрал 12 очков (1+11) в шести встречах, общий показатель полезности игрока — «+7».