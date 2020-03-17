ЦСКА за год получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей. Самостоятельно клуб заработал 346,6 млн

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что при этом самостоятельно клуб сумел заработать 346,6 млн рублей.

Доход клуба от рекламы вырос на 14% — до 3,6 млн рублей, доход от проведения матчей сократился на 15% — до 282,1 млн рублей. Согласно отчётности, компании принадлежат 80% акций клуба КХЛ через дочернюю структуру «РН-Трейд». Владельцем остальных 20% является ФАУ МО РФ ЦСКА.