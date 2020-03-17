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16:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«КХЛ подвергает риску не только нас, но и всех людей». Жесткое заявление шведской звезды «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» объяснил «СЭ», почему считает, что Кубок Гагарина надо остановить.

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Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк — один из немногих хоккеистов КХЛ, кто открыто высказался за остановку сезона в лиге. Вчера, еще до решения о паузе в плей-офф, он призвал в Instagram президента КХЛ Алексея Морозова не продолжать чемпионат. Позже в соцсетях шведа поддержали его партнеры по «Салавату» — Юха Метсола и Теему Хартикайнен. Обозреватель «СЭ» связался с Умарком и расспросил форварда о его позиции.

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— Я слышал, что вы зафрахтовали чартер для себя и легионеров «Салавата», а также их семей. Правда ли это? — вопрос Умарку.

— Правда. У нас был зафрахтован самолет, потому что вчера нам сказали, что мы можем отправляться по домам. Но сегодня нам сказали другое: что мы должны остаться.

— И какова была ваша реакция?

— Ситуация сложная. Я понимаю, что КХЛ хочет доиграть сезон. Но если мы посмотрим на то, что происходит в мире и как происходит, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России. Не может же он обойти Россию стороной. А что происходит в мире — вы и без меня знаете.

Если КХЛ хочет, чтобы мы продолжали, она подвергает риску не только нас. А всех людей. Потому что только способствует распространению вируса, который может быть смертельным для многих людей. Это очень тяжкий груз, который сидит в голове. Мы — хоккеисты — хотим предотвратить угрозу распространения. Хотим не создавать вирусу благоприятных условий.

Представьте, что кто-то из хоккеистов заразится. Это ведь бросит на лигу серьезнейшую тень, потому что она не отменила сезон. Риск продолжать его — слишком велик. Поверьте, мы очень хотим бороться за Кубок Гагарина и были бы счастливы играть при полных трибунах, это ни с чем не сравнимое ощущение, но сейчас нам гораздо важнее здоровье людей. И здоровье людей однозначно превыше спорта.

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