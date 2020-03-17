«КХЛ подвергает риску не только нас, но и всех людей». Жесткое заявление шведской звезды «Салавата»
Нападающий «Салавата Юлаева» объяснил «СЭ», почему считает, что Кубок Гагарина надо остановить.
Нападающий «Салавата Юлаева» объяснил «СЭ», почему считает, что Кубок Гагарина надо остановить.
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк — один из немногих хоккеистов КХЛ, кто открыто высказался за остановку сезона в лиге. Вчера, еще до решения о паузе в
— Я слышал, что вы зафрахтовали чартер для себя и легионеров «Салавата», а также их семей. Правда ли это? — вопрос Умарку.
— Правда. У нас был зафрахтован самолет, потому что вчера нам сказали, что мы можем отправляться по домам. Но сегодня нам сказали другое: что мы должны остаться.
— И какова была ваша реакция?
— Ситуация сложная. Я понимаю, что КХЛ хочет доиграть сезон. Но если мы посмотрим на то, что происходит в мире и как происходит, очень уж трудно поверить в то, что коронавирус не вызовет больших проблем в России. Не может же он обойти Россию стороной. А что происходит в мире — вы и без меня знаете.
Если КХЛ хочет, чтобы мы продолжали, она подвергает риску не только нас. А всех людей. Потому что только способствует распространению вируса, который может быть смертельным для многих людей. Это очень тяжкий груз, который сидит в голове. Мы — хоккеисты — хотим предотвратить угрозу распространения. Хотим не создавать вирусу благоприятных условий.
Представьте, что