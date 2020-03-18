Алексей Морозов: Если чемпионат в КХЛ продолжится, его итоги будут легитимными
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что результаты турнира будут легитимными, если чемпионат удастся продолжить.
Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что результаты турнира будут легитимными, если чемпионат удастся продолжить.
Ранее отказались участвовать в
— Насколько этот чемпионат будет легитимным, учитывая, что в нем не участвуют «Барыс» и «Йокерит»?
— Начнем с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи «регулярки», прошли первый раунд
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.