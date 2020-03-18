Алексей Морозов: Если чемпионат в КХЛ продолжится, его итоги будут легитимными

— Начнем с того, что, если ситуация изменится и клубы захотят вернуться, мы, разумеется, препятствовать не станем. Но на данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи «регулярки», прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными, — цитирует Морозова официальный сайт лиги.