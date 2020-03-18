КХЛ разработала порядок розыгрыша плей-офф с участием шести команд

Источник: Спорт РИА Новости

КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша плей-офф на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести оставшихся в Кубке Гагарина российских клубов. Ранее казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит» отказались от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Во вторник было объявлено, что чемпионат КХЛ приостановлен до 10 апреля в связи с рекомендациями министерства спорта РФ и с учетом эпидемиологической обстановки.

«Был вариант приостановки чемпионата на неделю, о котором, собственно, мы и объявили за несколько часов до совещания в Минспорте. При этом разработали сценарий, по которому шесть команд, разбитые на две группы, за 33 дня определяют победителя сначала в круговом турнире, а затем в полуфинальных и финальной сериях. Этот сценарий мы и сейчас держим в уме. Только времени на его реализацию теперь гораздо меньше», — сказал Морозов, которого цитирует официальный сайт КХЛ.

«Здоровье людей для нас на первом месте. И если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет», — добавил глава КХЛ.