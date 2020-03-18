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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер-вратарь, бомбардир и защитник. Кого «Барыс» оставит на новый сезон в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» может в межсезонье расстаться с групповой ведущих игроков — у хоккеистов истекают контракты и столичная команда, возможно, будет не в силах их переподписать. О проблемных позициях — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Кто же нужен Андрею Скабелке, если он останется, в новом сезоне? Первый номер. Представьте себе, что клуб покинут Хенрик Карлссон и Эдди Паскуале. Если потерю натурализованного шведа еще можно объяснить и восполнить, то уход канадца станет ударом. «Барыс» с определенным трудом нашел сильного вратаря и вряд ли готов к его потере. Его обязаны переподписать.

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Должен быть «Барыс» и в Атте Охтамаа заинтересован. Опытный защитник изменил мнение о том, как может играть по-настоящему сильный игрок обороны. Он может быть непроходим у своих ворот и опасен у чужих. Трудно представить новый «Барыс» без такого игрока в составе. Вариант проверенный и надежный.

В атаке может уйти не только лучший бомбардир, но и группа центральных нападающих. И если Корбэн Найт с казахстанцами могут быть спокойными за свое будущее в Нур-Султане, то других могут вполне заменить на более перспективных. Уходящий сезон может стать последним для Дастина Бойда в «Барысе».

Напомним, казахстанский клуб «Барыс» досрочно отказался от борьбы в Кубке Гагарина и ушел в отпуск. О своем будущем в столичной команде рассказал главный тренер Андрей Скабелка. Специалист из Беларуси считает, что его подопечные претендовали на победу в плей-офф КХЛ, а турнир может потерять еще одного участника — с такой инициативой выступил казанский «Ак Барс».

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