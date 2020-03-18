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17:53 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: ЦСКА предоставил хоккеистам неделю выходных в связи с паузой в КХЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА предоставил неделю выходных игрокам команды в связи с приостановкой плей-офф. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

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Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта РФ в понедельник отменило все международные соревнования на территории России до особого распоряжения в связи с пандемией коронавируса, внутрироссийские турниры было рекомендовано приостановить. Во вторник было объявлено о приостановке розыгрыша плей-офф КХЛ до 10 апреля. ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, где должен был сыграть с «Динамо».

«Команда сейчас находится под контрактами. Клуб живет своей жизнью, команда находится в режиме контрактных обязательств. У них есть и тренировочные дни, и выходные. Если есть тренировка, игроки приходят на тренировку, когда выходной, значит выходной», — пояснил Есмантович.

Президент ЦСКА отметил, что не знает, где находятся иностранные хоккеисты команды. «У них выходной, это надо у игроков спрашивать, уехали они или нет. Если легионеры перестанут выполнять контрактные обязательства, у клуба есть полномочия лишить их контракта и заработной платы. Если они не явятся на тренировку в назначенное время, то мы будем разбираться, у них сейчас выходные на неделю», подчеркнул Есмантович.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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