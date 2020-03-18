Больше десяти голов на двоих, или как доигрывали сезон два бывших форварда «Барыса»

31-летний Тангрэйди сыграл за клуб из Нур-Султана 22 матча, набрав девять (5+4) очков. Американец рассматривался как ключевой исполнитель в атаке, но в конце ноября покинул «Барыс». Вторую половину сезона Эрик доигрывал за «Гранд Рэпидс Гриффинс» в АХЛ: в 21 встрече он отметился 13 (9+4) баллами. В Центральном дивизионе Западной конференции клуб идет третьим с 65 очками.
Хелука для продолжения карьеры выбрал Швецию — 24-летний канадский нападающий перебрался в клуб «Линчепинг». Вместе с одноклубниками Адам финишировал на 11 месте в «регулярке» и в плей-офф не попал. В 38 играх фланговый форвард набрал 16 (6+10) очков.
Добавим, что ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие спортивные лиги мира, в том числе и КХЛ. Вышел досрочно из розыгрыша Кубка Гагарина и казахстанский клуб «Барыс».
Лига предложила вариант, при котором подопечные Андрея Скабелки могут вернуться в турнир, но в «Барысе» подтвердили, что сезон завершен. Третьей командой, которая может выйти из плей-офф, может стать казанский «Ак Барс».