Больше десяти голов на двоих, или как доигрывали сезон два бывших форварда «Барыса»

31-летний Тангрэйди сыграл за клуб из Нур-Султана 22 матча, набрав девять (5+4) очков. Американец рассматривался как ключевой исполнитель в атаке, но в конце ноября покинул «Барыс». Вторую половину сезона Эрик доигрывал за «Гранд Рэпидс Гриффинс» в АХЛ: в 21 встрече он отметился 13 (9+4) баллами. В Центральном дивизионе Западной конференции клуб идет третьим с 65 очками.

Хелука для продолжения карьеры выбрал Швецию — 24-летний канадский нападающий перебрался в клуб «Линчепинг». Вместе с одноклубниками Адам финишировал на 11 месте в «регулярке» и в плей-офф не попал. В 38 играх фланговый форвард набрал 16 (6+10) очков.

Добавим, что ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие спортивные лиги мира, в том числе и КХЛ. Вышел досрочно из розыгрыша Кубка Гагарина и казахстанский клуб «Барыс».