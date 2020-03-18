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18 марта, источник: Vesti.kz

Больше десяти голов на двоих, или как доигрывали сезон два бывших форварда «Барыса»

15 голов на двоих забили форварды Эрик Тангрэйди и Адам Хелука, от услуг которых по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказался казахстанский клуб «Барыс». Нападающие могли стать ударной силой столичной команды, но сезон завершали в первенствах других стран. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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31-летний Тангрэйди сыграл за клуб из Нур-Султана 22 матча, набрав девять (5+4) очков. Американец рассматривался как ключевой исполнитель в атаке, но в конце ноября покинул «Барыс». Вторую половину сезона Эрик доигрывал за «Гранд Рэпидс Гриффинс» в АХЛ: в 21 встрече он отметился 13 (9+4) баллами. В Центральном дивизионе Западной конференции клуб идет третьим с 65 очками.

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Хелука для продолжения карьеры выбрал Швецию — 24-летний канадский нападающий перебрался в клуб «Линчепинг». Вместе с одноклубниками Адам финишировал на 11 месте в «регулярке» и в плей-офф не попал. В 38 играх фланговый форвард набрал 16 (6+10) очков.

Добавим, что ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие спортивные лиги мира, в том числе и КХЛ. Вышел досрочно из розыгрыша Кубка Гагарина и казахстанский клуб «Барыс».

Лига предложила вариант, при котором подопечные Андрея Скабелки могут вернуться в турнир, но в «Барысе» подтвердили, что сезон завершен. Третьей командой, которая может выйти из плей-офф, может стать казанский «Ак Барс».

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