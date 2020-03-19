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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обвинили в срыве плей-офф КХЛ

Также вину возложили на «Шутов».

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Источник: РИА "Новости"

Сайт Mk.ru прокомментировал ситуацию с розыгрышем Кубка Гагарина после того, как от участия в нем отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

Клубы снялись с плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Позже Лига приняла решение приостановить розыгрыш второго раунда до 10 апреля. При этом глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что если «Йокерит» и «Барыс» захотят вернуться, лига не станет чинить препятствий.

«Во вторник в Ледовом дворце должен был состояться первый матч полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. Соперником СКА в карельском дерби должен был стать «Йокерит». Этот матч с большим нетерпением ожидали, прежде всего, питерские болельщики. «Шуты», как переводится название клуба из столицы Финляндии, — единственная зарубежная команда, которая достойно сражается против российских в Западной конференции.

Но этот матч не состоится. Сначала руководители «Йокерита» уведомили, что матчи в Хельсинки пройдут без зрителей, и настояли на том, чтобы и в Санкт-Петербурге было так же, затем и вовсе снялись с розыгрыша Кубка Гагарина. Руководители КХЛ попытались уговорить финнов. Те ни в какую. В Суоми вообще очень много противников участия «Йокерита» в Континентальной хоккейной лиге. Хоккейным фанатам из Хельсинки не хватает дерби с участием «Шутов» и их самых принципиальных соперников из клуба ХИФК. В Тампере, Турку, Пори тоже хотят видеть «Йокерит».

Пока в руководстве КХЛ обсуждали варианты соперника для СКА (могли заменить финнов ярославский «Локомотив», проигравший «Шутам» в четвертьфинале, или московский «Спартак», занявший пятое место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции), на Востоке снялся «Барыс». В Казахстане указом президента Касым-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения. Проводить матчи в Астане невозможно.

В регулярном чемпионате китайский «Куньлунь Ред Стар» играл заключительные матчи в Новосибирске. Для «Барыса» и этот вариант не подходит. Ведь после игр в России придется проходить длительный карантин в родной стране, а на это легионеры казахстанской команды категорически не согласны.

Нынешняя форс-мажорная ситуация заставила всерьез задуматься, а нужны ли вообще лиги с участием российских и зарубежных команд. Ведь и в баскетбольной Единой Лиге после сыгранного при пустых трибунах в Таллине матча «Калев» — «Локомотив-Кубань» регулярный чемпионат приостановили на неопределенное время. В то же время, в российской волейбольной Суперлиге начались матчи плей-офф. Более того, Европейская конфедерация волейбола, на время приостановившая матчи еврокубков, сделала исключение для российских клубов. Как и предусмотрено календарем, новосибирский «Локомотив» и питерский «Зенит» проведут два полуфинальных матча в марте.

С каждым годом зарубежные клубы, играющие в КХЛ и Единой Лиге, становятся балластом для составляющих костяк лиг российских. В спортивном плане полноценный чемпионат страны ничем бы не уступал нынешним лигам, а в маркетинговом больших дивидендов от участия команд даже из дальнего, не говоря уж о ближнем, зарубежья, ожидать не приходится. Только амбиции руководителей лиг перевешивают соображения здравого смысла.

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Во второй паре на Западе в полуфинале должны были начать борьбу столичные ЦСКА и «Динамо». Накануне дерби «бело-голубые» даже открытую тренировку отменять не стали, и главный тренер динамовцев 69-летний Владимир Крикунов зажег по полной. Для начала то ли в шутку, то ли всерьез предложил исключить из лиги «Барыс» и «Йокерит», а затем уж точно пошутил: «Во всей лиге я один нахожусь в зоне риска, потому что старше всех. Хоккеисты молодые, чего им бояться!».

Только после распоряжения мэра Москвы о запрете проведения любых спортивных мероприятий в столице дерби в привычном формате до четырех побед стало невозможным. В сложившейся ситуации КХЛ приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю. За это время лига планирует согласовать с государственными органами власти новый формат проведения второго этапа Кубка Гагарина с участием шести российских клубов, — пишет издание в статье под названием «Шуты» и «Барсы» сорвали плей-офф Кубка Гагарина.

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