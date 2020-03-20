Нужна ли революция в Уфе и чего мог достичь Кудашов со СКА? Вопросы без ответов в КХЛ
Подходит ли «Ак Барсу» Квартальнов, кто был способен на сенсацию и что делать «Барысу» со Скабелкой?
Подходит ли «Ак Барсу» Квартальнов, кто был способен на сенсацию и что делать «Барысу» со Скабелкой?
Сезон в КХЛ официально приостановлен до 10 апреля, возможно, он и вовсе не будет доигран, но в любом случае о нормальном завершении розыгрыша Кубка Гагарина — 2020 не может быть и речи, и это оставляет чувство недосказанности. Восемь клубов вышли во второй раунд
Уфимский клуб в этом сезоне шёл по протоптанной год назад дорожке. Невзрачную регулярку, которую сопровождала постоянная критика главного тренера Николая Цулыгина, сменил яркий
«Ак Барс» в полуфинале конференции, конечно, был бы фаворитом, но за два года этот «Салават» доказал, что он больше всех в КХЛ не признаёт авторитетов.
Кроме того, «зелёное дерби» — это особенная история для уфимцев, и даже в регулярке эти матчи «Салават» играл с другим настроением. А что бы было в
Вместе с Цулыгиным критике подвергалась и работа руководителей клуба — гендиректора Александра Курносова и спортивного директора Василия Чижова, людей, ответственных за селекционную политику. В регулярке казалось, что составу «Салавата» не хватает глубины, за спинами Умарка и Ко — пропасть, а замена Йоонаса Кемппайнена на Сакари Маннинена практически единогласно признавалась для уфимцев неудачной. Однако в
В регулярке казалось, что «Салавату» нужен и новый тренер, и новое руководство, чтобы вновь стать успешным клубом, но теперь непонятно, а так ли уж необходима революция в уфимском королевстве?
Одна из этих команд сыграла бы в финале Востока, и это было бы грандиозным успехом и для «Барыса», и для «Сибири». Новосибирцы бы повторили результат, достигнутый весной 2015-го с Андреем Скабелкой, а для клуба из столицы Казахстана этот сезон тогда бы уже стал лучшим в истории. Интересно, что вывести «Барыс» в четвёртку сильнейших команд КХЛ мог всё тот же Скабелка. Андрей Владимирович бы во второй раз в своей ещё недолгой тренерской карьере добился бы впечатляющего результата с командой без гигантского бюджета и звёздного состава, и это было бы очень круто.
Но теперь непонятно, как в «Барысе» будут оценивать работу Скабелки, у которого заканчивается контракт. С одной стороны, за два года он сделал из нурсултанского клуба чуть ли не восточного топа, два раза выиграл дивизион Чернышёва, а сейчас замахивался даже на финал Кубка Гагарина. Но с другой — проваленная со сборной Казахстана квалификация на Олимпиаду, а мы прекрасно знаем, что интересы национальной команды в
Что касается «Сибири», то здесь всё, на мой взгляд, проще. Николай Заварухин уже выполнил и даже перевыполнил задачу на сезон, к нему не может быть никаких вопросов, да и его контракт действует ещё один год. Думается, что и генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в минувшем чемпионате проделал отличную работу, вернув себе звание одного из самых сильных спортивных селекционеров, утраченное за последние
За прошедший сезон Дмитрий Квартальнов существенно видоизменил всегда консервативный «Ак Барс», и мы с нетерпением ждали итогов чемпионата для казанцев, чтобы понять, насколько было оправдано доверие в столице Татарстана преемнику Зинэтулы Билялетдинова. При Квартальнове «Ак Барс» с запасом выиграл Восточную конференцию, много побеждал, поменял стиль. Но при этом новая метла уж слишком лихо мела
Что делать сейчас «Ак Барсу» с тренером — непонятно. Осталось невыясненным, к чему бы клуб привели столь непривычные масштабные изменения, сделанные «под Квартальнова». К четвёртому кубку? А может быть, к вылету во втором раунде от «Салавата»? За время серии с «Нефтехимиком» мы вряд ли успели понять, что cобой представляет этот «Ак Барс» в
В прошлое межсезонье контракт с Квартальновым заключался по схеме «1+1». Казалось бы, у казанского клуба не должно быть сомнений с автоматическим продлением договора. Но минувший сезон, увы, так и не дал ответа на главный вопрос: сможет ли Квартальнов сделать себя (в первый раз) и «Ак Барс» (в четвёртый) чемпионом КХЛ?
Владимир Васильевич Крикунов — главный аксакал нашей лиги. Единственный тренер старой эпохи, продолжающий довольно успешно работать даже в 2020 году. Например, в минувшем чемпионате он плавно вёл «Динамо» по сезону, обыграл в первом раунде «Спартак» Олега Знарка и нацеливался устроить сенсацию в полуфинале конференции с ЦСКА. Получилось бы у Крикунова взять реванш у Игоря Никитина за прошлогоднее поражение?
Мы не узнаем, на что была способна эта команда в нынешнем Кубке Гагарина. В регулярке было популярно мнение, что у «Динамо» Крикунова — психологический комплекс перед СКА и ЦСКА, но эта теорема нуждалась в кубковом доказательстве. Сейчас же остаётся непонятно: потолок нынешнего «Динамо» — это второй раунд на Западе или Крикунов способен бросить вызов «армейским» грандам? Без этого знания в клубе должны решить, продлевать ли контракт с Владимиром Васильевичем.
Обидно, что мы не узнаем, как бы в этом
«Йокерит» в этом сезоне был необычный. Финны слабо стартовали, затем поправили ситуацию и мощно накатили на финиш регулярки. А в первом раунде крайне уверенно смели с дороги «Локомотив». Возникли бы у «шутов» стандартные для них проблемы с российским
Ответа на этот вопрос, видимо, придётся подождать ещё минимум год, так как в 2020-м уже не будет разыгран нормальный Кубок Гагарина и наверняка не состоится чемпионат мира по хоккею. Для Кудашова первый год на должности совмещённого тренера СКА и сборной России получился неоднозначным. В клубе Алексей Николаевич начал не слишком удачно, но затем
В то же время в сборной России у Кудашова всё получалось хуже. В девяти матчах Евротура — лишь одна победа в основное время и большие вопросы по игре национальной команды.
Конечно, будущее Алексея Николаевича на обоих постах решалось бы по итогам
Как бы то ни было, главным фаворитом
«Виной» всему — мощный подбор исполнителей
Впрочем, сильно переживать за будущее ЦСКА не стоит. «Роснефть», Игорь Сечин, Игорь Есмантович останутся с клубом, а Игорь Никитин никуда не уйдёт с поста главного тренера. Возможно, «армейцы» чуть подравняются с другими
Лев Лукин