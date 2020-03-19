«Проснулся на столе через 45 минут. Голый». Американский хоккеист рассказал, как оперировал в России сломанную ногу
Бывший хоккеист «Витязя» Джош Хеннесси рассказал подкасту Spittin Chiclets об особенностях медицины в КХЛ.
Бывший хоккеист «Витязя» Джош Хеннесси рассказал подкасту Spittin Chiclets об особенностях медицины в КХЛ.
— Когда русские хоккеисты получают травмы, им не делают операции в России, — сказал Хеннесси. — Они отправляются в Германию или другие страны. Очередной матч в КХЛ за «Витязь», я получаю удар по лодыжке. Пытаюсь идти — больно. Меня отправляют в местную больницу, а там древнейшее устройство для рентгена. Мне говорят: «Перелома нет». Я даже не могу стоять на ноге. Проходит неделя. У нас матч с «Ак Барсом». Тренер подзывает меня к себе и говорит: «Ты завтра играешь. Я так сказал. Не доктор, а я».
Я уже привык к такому отношению к игрокам в России и не стал спорить. Утренняя раскатка, я вообще не могу двигаться. Говорю об этом тренеру. Мне делают укол
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Я гуглю стоимость такой операции — в США она стоит 40 тысяч долларов. Спрашиваю у агента, оплатит ли это клуб? Он говорит: «Никогда». Тот врач говорит нам свою цену: 17 тысяч рублей или около 600 долларов на тот момент. Агент спрашивает, нет ли у меня с собой 600 баксов наличкой? Я такой: «Что? Прямо сейчас?» Врач меня спрашивает: «Ты сегодня завтракал? Нет? Иди в комнату ожидания».
Я думал у меня есть пара часов, чтобы прийти в себя. Через 10 минут в комнату заходят медсестры, начинают кричать и хихикать, будто никогда не видели американца в русском военном госпитале. Меня просят раздеться. Я стою перед ними голый, нога болит, а они смеются и