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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова вошел в рейтинг самых посещаемых клубов Европы

Второй год подряд «Барыс» вошел в тридцатку самых посещаемых клубов Европы, сообщает официальный сайт команды со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: РИА "Новости"

Игры казахстанского клуба в сезоне 2019/20 в среднем посетили 6816 зрителей. По этому показателю «Барыс» занял 24-е место, улучшив позицию на пять строчек по сравнению с прошлым годом — тогда средняя посещаемость составляла составляла 6448 человек.

Выше «Барыса» в рейтинге располагаются семь клубов КХЛ — СКА, «Динамо Мн», «Спартак», «Йокерит», ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив». В прошлогоднем рейтинге выше представителя Казахстана находилось 11 команд КХЛ.

Лидером рейтинга 19-й год подряд становится швейцарский «Берн». Средняя посещаемость клуба из столицы Швейцарии составляет 16 тысяч 237 человек.

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