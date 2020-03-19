«Барыс» снова вошел в рейтинг самых посещаемых клубов Европы
Второй год подряд «Барыс» вошел в тридцатку самых посещаемых клубов Европы, сообщает официальный сайт команды со ссылкой на
Второй год подряд «Барыс» вошел в тридцатку самых посещаемых клубов Европы, сообщает официальный сайт команды со ссылкой на
Игры казахстанского клуба в сезоне 2019/20 в среднем посетили 6816 зрителей. По этому показателю «Барыс» занял 24-е место, улучшив позицию на пять строчек по сравнению с прошлым годом — тогда средняя посещаемость составляла составляла 6448 человек.
Выше «Барыса» в рейтинге располагаются семь клубов КХЛ — СКА, «Динамо Мн», «Спартак», «Йокерит», ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив». В прошлогоднем рейтинге выше представителя Казахстана находилось 11 команд КХЛ.
Лидером рейтинга 19-й год подряд становится швейцарский «Берн». Средняя посещаемость клуба из столицы Швейцарии составляет 16 тысяч 237 человек.