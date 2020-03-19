«Барыс» снова вошел в рейтинг самых посещаемых клубов Европы

Игры казахстанского клуба в сезоне 2019/20 в среднем посетили 6816 зрителей. По этому показателю «Барыс» занял 24-е место, улучшив позицию на пять строчек по сравнению с прошлым годом — тогда средняя посещаемость составляла составляла 6448 человек.