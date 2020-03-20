Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Вспоминается история с «Барысом», или почему в России прогнозируют уход Доуса из-за понижения зарплаты

Обесценивание российского рубля обязательно скажется на дальнейшей карьере форварда сборной Казахстана по хоккею, натурализованного канадца Найджела Доуса, пишет «Чемпионат».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что вероятнее всего хоккеист не станет продлевать контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», так как зарплата его станет ниже.

Читайте также
Доус помог «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и занять второе место на «Востоке» КХЛ

По аналогичной причине Доус в свое время ушел из «Барыса».

«Доус — второй после Сергея Мозякина хоккеист из числа самых высокооплачиваемых в лиге. Вспоминается, как Найджел уходил из “Барыса”, когда ему предложили пойти на понижение зарплаты. Тогда казахстанский клуб не сумел сохранить своего лидера, но и уральцев после провала в плей-офф ждут серьезные изменения. В том числе и в плане состава. Вряд ли Доус пойдет на понижение оклада, а с учетом ослабления рубля оно неизбежно при любых обстоятельствах. Хотя в плей-офф все легионеры “Автомобилиста” выступили слабо», — пишет СМИ.

Напомним, что ранее в «Барысе» заявили, что из-за повышения курса доллара к тенге контракты хоккеистов в следующем сезоне будут пересмотрены.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
"Васильеву выгодна эта ситуация". Тренер футбольного центра "Иртыш" - о сокращении зарплат из-за коронавируса
«Реал» не планирует увольнять Зидана
Двукратный чемпион мира по хоккею скончался на 98-м году жизни
Спорт на карантине: что происходит в мире 20 марта (онлайн)
Месси подхватил челлендж с туалетной бумагой (видео)
Коронавирус: статистика зараженных и умерших людей в мире спорта
Россиянин стал лучшим новичком клуба НХЛ
Бывший боец UFC показал «пугающую» форму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь