Вспоминается история с «Барысом», или почему в России прогнозируют уход Доуса из-за понижения зарплаты

«Доус — второй после Сергея Мозякина хоккеист из числа самых высокооплачиваемых в лиге. Вспоминается, как Найджел уходил из “Барыса”, когда ему предложили пойти на понижение зарплаты. Тогда казахстанский клуб не сумел сохранить своего лидера, но и уральцев после провала в плей-офф ждут серьезные изменения. В том числе и в плане состава. Вряд ли Доус пойдет на понижение оклада, а с учетом ослабления рубля оно неизбежно при любых обстоятельствах. Хотя в плей-офф все легионеры “Автомобилиста” выступили слабо», — пишет СМИ.