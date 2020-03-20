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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уже скучаю по вам и хоккею». Диц записал трогательное обращение к болельщикам «Барыса»

Капитан «Барыса» и защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц обратился к болельщикам после возвращения домой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Всем привет от Даррена, наш капитан уже дома и очень по всем вам скучает», — написал «Барыс» в своем Instagram. При этом «Барыс» не уточнил, куда именно домой отправился казахстанский хоккеист канадского происхождения.

Ранее сообщалось, что казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну (кроме тех случаев, когда нужно лечение за границей). При этом ЧП было введено, когда хоккеисты еще находились в расположении клуба.

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Напомним, «Барыс» объявил о снятии с плей-офф КХЛ 16 марта. Незадолго до этого российские СМИ писали, что хоккеистам «барсов» сообщили о решении утром на общекомандном собрании и теперь клуб должен согласовать это решение с лигой, но сами игроки готовы продолжать участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

На данный момент в Казахстане подтверждено 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 25 случаев, Алматы — 22 случая, Караганде — два случая.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать карантин. На въездах в город выставлены блокпосты. В полночь 22 марта в Нур-Султане и Алматы полностью прекратят авиа- и железнодорожное сообщение.

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