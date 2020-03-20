«Я уже скучаю по вам и хоккею». Диц записал трогательное обращение к болельщикам «Барыса»
Капитан «Барыса» и защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц обратился к болельщикам после возвращения домой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан «Барыса» и защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Диц обратился к болельщикам после возвращения домой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Всем привет от Даррена, наш капитан уже дома и очень по всем вам скучает», — написал «Барыс» в своем Instagram. При этом «Барыс» не уточнил, куда именно домой отправился казахстанский хоккеист канадского происхождения.
Ранее сообщалось, что казахстанцам на время чрезвычайного положения нельзя покидать страну (кроме тех случаев, когда нужно лечение за границей). При этом ЧП было введено, когда хоккеисты еще находились в расположении клуба.
Напомним, «Барыс» объявил о снятии с
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