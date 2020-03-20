«Барыс» может подписать чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина с опытом игры в НХЛ

С 2010 по 2012 играл в омском «Авангарде» в одной тройке с Яромиром Ягром. Также имеет опыт игры в НХЛ («Калгари Флэймз», 2012/13) и трижды выступал на Олимпиадах — в 2010, 2014 и 2018 годах.

«Часть этого сезона Червенка пропустил из-за травмы, но когда был здоров, его было не остановить. Роман провел 32 матча за “Рапперсвиль” в чемпионате Швейцарии и набрал 41 (14+27) очко. Им снова заинтересовались в лучшей лиге Европы, и глупо было бы лишать себя возможности заработать под занавес карьеры. Ведь даже несмотря на вводимый со следующего сезона жесткий потолок зарплат (900 миллионов рублей на один клуб), в КХЛ зарплаты намного выше, чем в любой европейской лиге», — пишет сайт.