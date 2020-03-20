СМИ: Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана
Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана. Об этом говорится в материале канадского издания Winnipeg Sun про
Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана. Об этом говорится в материале канадского издания Winnipeg Sun про
«Он поддерживает связь с Дастином Бойдом, другим уроженцем Виннипега, который выступает за “Барыс”. Для того чтобы уехать, Бойду необходимо было получить специальное разрешение властей, так как границы этой страны закрыты — он вернулся домой 18 марта», — приводит перевод материала «Чемпионат».
Режим чрезвычайного положения введен в Казахстане с 16 марта по 15 апреля
На данный момент в Казахстане подтверждено 49 случаев регистрации коронавируса: 25 — в
С 19 марта в