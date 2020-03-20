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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана

Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана. Об этом говорится в материале канадского издания Winnipeg Sun про экс-игрока клуба и нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса.

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Источник: РИА "Новости"

«Он поддерживает связь с Дастином Бойдом, другим уроженцем Виннипега, который выступает за “Барыс”. Для того чтобы уехать, Бойду необходимо было получить специальное разрешение властей, так как границы этой страны закрыты — он вернулся домой 18 марта», — приводит перевод материала «Чемпионат».

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Режим чрезвычайного положения введен в Казахстане с 16 марта по 15 апреля из-за распространения коронавируса.

Из-за этой ситуации «Барыс» снялся со второго раунда плей-офф КХЛ и досрочно завершил сезон.

На данный момент в Казахстане подтверждено 49 случаев регистрации коронавируса: 25 — в Нур-Султане, 22 — Алматы, два — в Караганде.

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы начал действовать карантин: на въездах в города выставлены блокпосты, а в полночь 22 марта полностью прекратят авиа- и железнодорожное сообщение.

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