СМИ: Хоккеистам «Барыса» выдали специальное разрешение для вылета из Казахстана

Источник: РИА "Новости"

«Он поддерживает связь с Дастином Бойдом, другим уроженцем Виннипега, который выступает за “Барыс”. Для того чтобы уехать, Бойду необходимо было получить специальное разрешение властей, так как границы этой страны закрыты — он вернулся домой 18 марта», — приводит перевод материала «Чемпионат».

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Режим чрезвычайного положения введен в Казахстане с 16 марта по 15 апреля из-за распространения коронавируса.

Из-за этой ситуации «Барыс» снялся со второго раунда плей-офф КХЛ и досрочно завершил сезон.

На данный момент в Казахстане подтверждено 49 случаев регистрации коронавируса: 25 — в Нур-Султане, 22 — Алматы, два — в Караганде.