Какая оценка Скабелке? «Барыс» снова побеждал, но ничего не выиграл

Источник: РИА "Новости"

Перед началом сезона тренерскому штабу Андрея Скабелки поставили несколько задач. Это выход в плей-офф с «Барысом», победа в первом раунде домашнего олимпийского отбора и сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира. Одна из трех целей завершилась неожиданной неудачей — снова мимо Олимпиады.

На клубном уровне все чуть получше. В плей-офф «Барыс» пробился и даже считался реальной силой, которая могла бы зацепиться за высокое место. Но вмешался форс-мажор в виде пандемии коронавируса. Команду досрочно отправили в отпуск, а болельщики снова остались ни с чем. Шанс, что компенсация пришла бы после ЧМ, маловероятен. Там мы за медали не боремся.

Нужен ли Казахстану такой дорогостоящий проект? Команда побеждает в отдельных матчах, но ничего серьезного не добивается. Ее можно сравнить с клубами лидирующей группы в футбольном чемпионате Казахстана: вроде высоко, но ничего не выигрывают и в еврокубках не блещут. Для сборной от них тоже пользы немного — национальная команда празднует только локальные успехи, уступая в важных матчах.

Кто-то скажет, что результат «Барысу» делают легионеры, но они практически в полном составе выступают и за сборную. И если в КХЛ их квалификации хватает до определенного уровня, то в главной команде страны га фоне более высокой конкуренции не могут обыграть уже даже Польшу.

Не помог ведь даже один из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ — Найджел Доус из «Автомомбилиста». Периодически в столичном клубе выстреливает кто-то из доморощенных мастеров, но игра практически всегда строится через легионеров. Возможно, тут нужен выбор: или ты делаешь сильнее клуб, не обременяя игроков мыслями о сборной, или ты строишь клуб для сильной национальной команды.

Второй путь у нас как-то и не прижился. Уже больше десяти мы в КХЛ, но плеяды своих звезд не вырастили. И такие исполнители, как Никита Михайлис, это, скорее, исключение, чем системный продукт. У Латвии похожая ситуация с рижским «Динамо», которое тоже не добивается сейчас даже выхода в плей-офф, но зато игроки из этой страны уверенно выступают за другие команды турнира.

У нас такого нет. Есть базовый клуб, в котором за интересное вознаграждение выступают хоккеисты с казахстанским паспортами, но в сборной не забывают, что «завтра снова на работу» в «Барыс». Возможно, поэтому Латвия с Великобританией в ТОП-дивизионе, а мы только думаем, как там остаться еще на сезон.

Очередной сезон снова разочаровал. Игроки с тренерами виноваты в олимпийском провале, а коронавирус — в отсутствии яркой концовки сезона. Будет ли так силен «Барыс» в следующем чемпионате или тренерский штаб отправят в отставку перед Новым годом? Можно только гадать, но изменения нужны. В Казахстане нет промежуточного резерва, который бы сейчас взял и сменил ветеранов.

На помочь придут очередные легионеры. И ведь не только «Барыс» делает ставку на приглашенных хоккеистов, но и «Торпедо» из Усть-Каменогорска с «Сарыаркой». В разной степени, конечно, но им некого «предложить» в стан единственного участника КХЛ. Второго Романа Старченко или Виталия Еремеева мы так и не вырастили. Про нового Николая Антропова можно и не говорить — в НХЛ никто особо не рвется.

Посмотрим, как будет работать клубный менеджмент в новом сезоне, и на кого он сделает ставку. У некоторых лидеров нет контрактов. Без нового договора и Скабелка. Утихнет коронавирус, вспомним мы про хоккей. Пойдет ли на третий заход тренер из Беларуси? Два сезона неплохо играла команда, но на финишной прямой кто-то или что-то мешает.