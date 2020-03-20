Роман из Чехии. Зачем «Барысу» еще один чемпион мира

Чешский нападающий расстался с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) пять лет назад, но его возвращение в турнир пошло бы на пользу столичной команде. Почему? Во-первых, Червенка знает, как выигрывать важные матчи. Во-вторых, два чемпиона мира, если останется Атте Охтамаа, «Барысу» бы не помешали. В-третьих, Роман способен сделать из партнеров снайперов.

В следующем сезоне мы можем не увидеть в составе «Барыса» всех трех игроков первой пятерки — контракты заканчиваются у Ииро Пакаринена, Корбэна Найта и Линуса Виделля. Червенка может сменить шведа, а финна с канадцем могут переподписать. Или поискать «третьего» для Корбэна с Романом.

Вряд ли будут разбивать вторую тройку, куда и без того четыре претендента — это Роман Старченко, Никита Михайлис, Аркадий Шестаков и Кертис Волк. Так что, подписание Червенки можно рассматривать, как вариант замены для кого-то, а не увеличение ротации. Например, вместо 33-летнего Дастина Бойда, который также может уйти из «Барыса».

Таким образом, если Андрей Скабелка остается, а клуб продолжает держать в голове Кубок Гагарина, то опытный чешский форвард придется ко двору. А если нет и нужно будет вести сражение на несколько фронтов, то ставка должна быть сделана на казахстанцев во благо сборной.