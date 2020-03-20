Экс-тренер «Сарыарки» близок к назначению в клуб КХЛ

«Скрывать смысла нет, мы рассматриваем Тамбиева. Будут проведены переговоры. Он в нашем списке, в нем есть и варианты из Словакии, Финляндии. Плюс Тамбиева в том, что он знаком с системой нашего клуба, работал в ней», — сказал Савицкас.

Напомним, что сегодня, 20 марта, «Сарыарка» объявила о расторжении контракта с Тамбиевым по обоюдному согласию сторон. Под руководством латвийца карагандинцы в прошлом сезоне выиграли Кубок Петрова, а в этом остановились в первом раунде плей-офф.