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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Сарыарки» близок к назначению в клуб КХЛ

Экс-тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев может возглавить рижское «Динамо» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в интервью «Р-Спорту» сообщил председатель совета директоров латвийского клуба Юрис Савицкас.

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«Скрывать смысла нет, мы рассматриваем Тамбиева. Будут проведены переговоры. Он в нашем списке, в нем есть и варианты из Словакии, Финляндии. Плюс Тамбиева в том, что он знаком с системой нашего клуба, работал в ней», — сказал Савицкас.

Напомним, что сегодня, 20 марта, «Сарыарка» объявила о расторжении контракта с Тамбиевым по обоюдному согласию сторон. Под руководством латвийца карагандинцы в прошлом сезоне выиграли Кубок Петрова, а в этом остановились в первом раунде плей-офф.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло предпоследнеее, 11-е, место в Западной конференции. В системе рижского клуба Тамбиев работал с 2010 по 2014 год, возглавляя «Ригу» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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