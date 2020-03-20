Экс-тренер «Сарыарки» близок к назначению в клуб КХЛ

«Скрывать смысла нет, мы рассматриваем Тамбиева. Будут проведены переговоры. Он в нашем списке, в нем есть и варианты из Словакии, Финляндии. Плюс Тамбиева в том, что он знаком с системой нашего клуба, работал в ней», — сказал Савицкас.
Напомним, что сегодня, 20 марта, «Сарыарка» объявила о расторжении контракта с Тамбиевым по обоюдному согласию сторон. Под руководством латвийца карагандинцы в прошлом сезоне выиграли Кубок Петрова, а в этом остановились в первом раунде
В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло предпоследнеее, 11-е, место в Западной конференции. В системе рижского клуба Тамбиев работал с 2010 по 2014 год, возглавляя «Ригу» из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).