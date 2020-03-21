Матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Барыс» и три игры КПЛ-2020. Что отнял у нас 21 марта коронавирус

Были запланированы, но в итоге не состоятся следующие игры и турниры:
КХЛ: «Сибирь» — «Барыс», «Йокерит» — СКА.
КПЛ: «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Жетысу», «Тобол» — «Каспий».
РПЛ: «Арсенал» — «Спартак», «Локомотив» — «Оренбург».
АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
МХЛ:
НХЛ.
Биатлон:
Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, гонка преследования, 10 километров. Мужчины, гонка преследования, 12,5 километра.
Лыжные гонки:
Кубок мира (Кэнмор). Женщины, гонка преследования 10 километров. Мужчины, гонка преследования 15 километров.
«Формула-1»:
Баскетбол: НБА.
Фигурное катание:
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Женщины, произвольная программа. Танцы на льду.