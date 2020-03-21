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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

Матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Барыс» и три игры КПЛ-2020. Что отнял у нас 21 марта коронавирус

Из-за отмены соревнований в связи с угрозой распространения коронавируса сегодня, 21 марта, не состоятся сразу несколько матчей с участием казахстанских команд, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Были запланированы, но в итоге не состоятся следующие игры и турниры:

КХЛ: «Сибирь» — «Барыс», «Йокерит» — СКА.

КПЛ: «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Жетысу», «Тобол» — «Каспий».

РПЛ: «Арсенал» — «Спартак», «Локомотив» — «Оренбург».

АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».

МХЛ: Плей-офф.
НХЛ.

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Биатлон:
Кубок мира (Хольменколлен). Женщины, гонка преследования, 10 километров. Мужчины, гонка преследования, 12,5 километра.

Лыжные гонки:
Кубок мира (Кэнмор). Женщины, гонка преследования 10 километров. Мужчины, гонка преследования 15 километров.

«Формула-1»:
Гран-при Бахрейна. Свободная практика, квалификация.

Баскетбол: НБА.

Фигурное катание:
Чемпионат мира в Монреале (Канада). Женщины, произвольная программа. Танцы на льду.

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