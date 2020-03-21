СКА является самым тестируемым РУСАДА клубом Континентальной хоккейной лиги в 2020 году
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. СКА из
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. СКА из
Все 12 хоккеистов СКА прошли
В январе РУСАДА протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В челябинском «Тракторе» проверили на допинг пятерых игроков, в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве», московском «Спартаке» и омском «Авангарде» — по три игрока, в нижнекамском «Нефтехимике» — одного.
В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков (4 раза).