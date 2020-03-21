СКА является самым тестируемым РУСАДА клубом Континентальной хоккейной лиги в 2020 году

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Все 12 хоккеистов СКА прошли допинг-тестирование в феврале. Это Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Данила Галенюк, Динар Хафизуллин, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Артем Швец-Роговой, Владимир Ткачев и Артем Зуб. К игрокам других клубов КХЛ РУСАДА в последний месяц зимы интереса не проявляло.

В январе РУСАДА протестировало 24 хоккеистов КХЛ. В челябинском «Тракторе» проверили на допинг пятерых игроков, в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге», владивостокском «Адмирале», уфимском «Салавате Юлаеве», московском «Спартаке» и омском «Авангарде» — по три игрока, в нижнекамском «Нефтехимике» — одного.