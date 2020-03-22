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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Найджел Доус: Не знаю, где продолжу карьеру, выслушаю все команды

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард «Автомобилиста» (Екатеринбург) и сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус заявил РИА Новости, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне, и рассмотрит все варианты продолжения карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» в сезоне-2019/20 занял четвертое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, в первом раунде плей-офф клуб со счетом 1−4 в серии уступил новосибирской «Сибири». 35-летний Доус играл в «Автомобилисте» с 2018 года. Контракт форварда с клубом истекает 30 апреля.

«Не знаю, где продолжу карьеру, где буду играть в следующем сезоне. Не берусь утверждать, что не вернусь в “Автомобилист”. Если, конечно, сама команда не захочет этого, не скажет об этом. Все варианты возможны, я уделю свое внимание, выслушаю каждую команду, которая проявит интерес, после чего приму решение», — сказал Доус по телефону.

Доус до перехода в «Автомобилист» провел семь сезонов в казахстанском «Барысе». Хоккеист занимает третье место в списке лучших снайперов в истории КХЛ (267 голов) и пятое в списке лучших бомбардиров (501 очко в 547 матчах).

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