Найджел Доус: Не знаю, где продолжу карьеру, выслушаю все команды

«Автомобилист» в сезоне-2019/20 занял четвертое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ, в первом раунде плей-офф клуб со счетом 1−4 в серии уступил новосибирской «Сибири». 35-летний Доус играл в «Автомобилисте» с 2018 года. Контракт форварда с клубом истекает 30 апреля.

«Не знаю, где продолжу карьеру, где буду играть в следующем сезоне. Не берусь утверждать, что не вернусь в “Автомобилист”. Если, конечно, сама команда не захочет этого, не скажет об этом. Все варианты возможны, я уделю свое внимание, выслушаю каждую команду, которая проявит интерес, после чего приму решение», — сказал Доус по телефону.