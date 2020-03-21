«Зачем рассказывать небылицы про Россию?» Бывший врач «Витязя» — о безумных историях американского хоккеиста

Источник: Спорт-Экспресс

Несколько дней назад американский нападающий Джош Хеннесси, в сезонах-2012/13 и 2013/14 игравший за «Витязь», дал интервью подкасту Spittin Chiсlets. Хоккеист вспомнил о самых памятных событиях, случившихся с ним во время пребывания в России, и раскритиковал медицинскую службу клуба. Его воспоминания решил прокомментировать врач Олег Бубырь, работавший тогда в подмосковном клубе, а сейчас — в хоккейном «Спартаке».

Ни у одного врача КХЛ нет морфия

— Удивительно и странно читать такие высказывания от Хеннесси спустя столько лет, ведь мы с ним тогда совершенно спокойно расстались, — вспоминает Бубырь. — Джош запомнился мне нормальным, воспитанным парнем. Даже получив перелом, он вел себя спокойно и не паниковал. Зачем сейчас рассказывать какие-то небылицы, поливать грязью?

— Откуда же взялись истории про уколы морфия, древний рентген и операцию в армейском госпитале?

— Начнем с морфия. Допускаю, что возможны неточности в переводе и речь шла об обычном обезболивающем. Ни у одного врача в КХЛ нет лицензии на работу с такими препаратами. Какой смысл рисковать, возить с собой и применять запрещенные лекарства? Бред. Да и какая польза на льду от игрока под морфином?

Что касается рентгена, то Хеннесси получил шайбой в голень во время игры в Подольске и вместе с другим врачом команды отправился в травматологический центр, где ему сделали снимок хорошего качества. Ничего криминального обнаружено не было. Мы потом показывали снимки разным специалистам, даже зацепиться было не за что. Да, говорил, что нога у него болит. Мы дали ему паузу, активно восстанавливали.

Надо еще сказать, что тогда «Витязь» тренировал Юрий Леонов. С ним самим в бытность игроком случилась одна история в Швейцарии, где он выступал за «Амбри-Пиотту». Швейцарский доктор просто снял ему гипс со сломанной лодыжки и замотал ногу тейпом. Леонову пришлось вернуться на лед, не пропустив ни одного матча! Естественно, его ситуация с Хеннесси заводила. Раз нет перелома, то тот должен играть.

— Хеннесси утверждает, что еле мог наступить на ногу.

— Если бы это было действительно так, то я бы как врач и не стал бы настаивать на его участии в ближайших играх. Но сам Хеннесси сказал дней через пять-шесть, что ему становится лучше, поэтому и поехал с командой на выезд. В Казани он отыграл несколько смен, но потом за чужими воротами его конек неудачно попал в трещину, нога пошла на скручивание и произошел перелом. Неприятная ситуация, но назвать ее какой-то сверхъестественной я не могу. Хеннесси сразу же отвезли на обследование к казанским травматологам, выявили перелом, наложили гипс на месяц. Дальше должен был идти стандартный процесс восстановления ориентировочно полтора-два месяца.

Поставили пластину, с которой игрок не мог надеть конек

— Откуда же взялся военный госпиталь?

— Для нас самих решение игрока и его агента стало неожиданностью. Мы отправили Хеннесси в Москву, а вечером узнали, что он перенес операцию в военном госпитале, который не имеет ни аккредитацию, ни договора с КХЛ. Это является грубым нарушением регламента. Игрок не посоветовался ни с нами, ни с другими специалистами. Без дополнительных обследований и консультаций. В результате ему поставили на голень пластину таких размеров, что после восстановления он уже не мог надеть конек, хотя оперировавший врач дал ему допуск к тренировкам.

Руководство «Витязя» и сам игрок расстались полюбовно. Ждать год, чтобы ему сняли эту пластину, клуб не мог. Представляете наше удивление, когда мы узнали, что по возвращению в Северную Америку ее у Хеннесси убрали через несколько дней!

— Зачем спустя столько времени ему понадобилось выставлять все в черном свете?

— Если бы я знал! За океаном любят байки про «Витязь». Он же сам сказал, что у него не имелось тогда предложений, поэтому и поехал в Чехов. Помню, что у Джошуа было трое детей, а жена была беременна четвертым.

— Может, его так шокировала российская действительность?