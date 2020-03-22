В «Авангарде» назвали бессмысленным плей-офф КХЛ без «Барыса»
Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин в интервью официальному сайту клуба заявил, что не видит смысла в продолжении
Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин в интервью официальному сайту клуба заявил, что не видит смысла в продолжении
16 марта со второго раунда Кубка Гагарина снялся казахстанский «Барыс», а до этого — финский «Йокерит». Оба клуба приняли такое решение, следуя рекомендациям правительств своих стран в связи с пандемией коронавируса.
По словам Емелина, ситуация с приостановлением всех спортивных турниров огорчила болельщиков. Его «Авангард» выбыл в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву».
«Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют всем: мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей. Очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт. Как раз сейчас должны начинаться игры
Напомним, что в первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» выбил «Металлург» с общим счетом 4−1, а во втором должен был встретиться с «Сибирью». С 17 марта игры
В Казахстане с 16 марта по 15 апреля введен режим чрезвычайного положения и отменены все спортивные мероприятия. В стране зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом: 31 — в