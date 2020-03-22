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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

В «Авангарде» назвали бессмысленным плей-офф КХЛ без «Барыса»

Защитник и капитан «Авангарда» Алексей Емелин в интервью официальному сайту клуба заявил, что не видит смысла в продолжении плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после отказа двух команд.

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16 марта со второго раунда Кубка Гагарина снялся казахстанский «Барыс», а до этого — финский «Йокерит». Оба клуба приняли такое решение, следуя рекомендациям правительств своих стран в связи с пандемией коронавируса.

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По словам Емелина, ситуация с приостановлением всех спортивных турниров огорчила болельщиков. Его «Авангард» выбыл в первом раунде, проиграв «Салавату Юлаеву».

«Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют всем: мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей. Очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт. Как раз сейчас должны начинаться игры плей-офф, самые захватывающие матчи. Болельщики теперь не смогут поддержать свои команды, пришлось остановить все чемпионаты. Это сильно огорчает. Сейчас предлагаются разные форматы для завершения сезона КХЛ. Лично мое мнение — если уже снялось несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы играть какой-то турнир, или придумали какой-то другой формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет. А если команды начали сниматься с турнира, то имеет смысл просто остановить его», — заявил Емелин.

Напомним, что в первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» выбил «Металлург» с общим счетом 4−1, а во втором должен был встретиться с «Сибирью». С 17 марта игры плей-офф приостановлены до 10 апреля, но казахстанский клуб не вернется в турнир — команду отправили в отпуск.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля введен режим чрезвычайного положения и отменены все спортивные мероприятия. В стране зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусом: 31 — в Нур-Султане, 22 — в Алматы, два — в Караганде, один — в Алматинской области.

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