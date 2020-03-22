В «Авангарде» назвали бессмысленным плей-офф КХЛ без «Барыса»

«Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют всем: мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей. Очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт. Как раз сейчас должны начинаться игры плей-офф, самые захватывающие матчи. Болельщики теперь не смогут поддержать свои команды, пришлось остановить все чемпионаты. Это сильно огорчает. Сейчас предлагаются разные форматы для завершения сезона КХЛ. Лично мое мнение — если уже снялось несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы играть какой-то турнир, или придумали какой-то другой формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет. А если команды начали сниматься с турнира, то имеет смысл просто остановить его», — заявил Емелин.