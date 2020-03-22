Форвард сборной Казахстана и «Барыса» удивил КХЛ оригинальной тренировкой дома
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Никита Михайлис показал необычную тренировку в домашних условиях.
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана Никита Михайлис показал необычную тренировку в домашних условиях.
С 16 марта в стране введен чрезвычайное положение
«Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий “Барыса” Никита Михайлис», — отреагировал официальный твиттер КХЛ.
В прошедшем сезоне 24-летний Михайлис набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата и отметился одной результативной передачей в пяти играх
Сам «Барыс» 16 марта снялся с Кубка Гагарина
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