Форвард сборной Казахстана и «Барыса» удивил КХЛ оригинальной тренировкой дома

Источник: РИА "Новости"

С 16 марта в стране введен чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, а в Нур-Султане и Алматы — режим карантина.

«Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий “Барыса” Никита Михайлис», — отреагировал официальный твиттер КХЛ.

В прошедшем сезоне 24-летний Михайлис набрал 32 (17+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата и отметился одной результативной передачей в пяти играх плей-офф. Контракт форварда завершится 30 апреля.

Сам «Барыс» 16 марта снялся с Кубка Гагарина из-за ситуации с коронавирусом. В первом раунде плей-офф казахстанский клуб победил «Металлург», а во втором должен был встретиться с «Сибирью».

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом: 31 — в Нур-Султане, 23 — в Алматы, два — в Караганде, один — в Алматинской области.